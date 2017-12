Mañana votaremos por Cuba

Santiago de Cuba, 25 nov.- Desde las 7:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. tendremos los santiagueros este 26 de noviembre para demostrar a toda Cuba y al mundo, que nuestro compromiso con el Concepto de Revolución es más que una firma, pues simboliza la voluntad de continuar construyendo el sueño del país que nos legó el líder histórico Fidel Castro Ruz. Esta es la oportunidad de usted, obrero, médico, maestro, comerciante, cuentapropista, artista, intelectual, estudiante, ama de casa, trabajadores o no, para mostrar de una forma tangible, su orgullo por custodiar a Fidel en “Santa Ifigenia”.

Mañana, la prioridad fuera de casa es votar y hacerlo en familia, con la confianza de que la calidad del sufragio es un granito de arena en el empeño de todos los cubanos dignos, por darle continuidad a esta obra que estamos construyendo, inspirados en las ideas de Fidel y la conducción de Raúl.



No permitas que tu colegio electoral espere por ti, no escribas consignas en tu boleta, no votes por más de un candidato, no hagas marcas o rayas que no indiquen tu voluntad, no escribas el nombre de otra persona que no esté entre los nominados; con marcar al que a tu juicio te representará mejor, estarás patentizando tu compromiso con Cuba, por nuestra Cuba.