Manrique regresa con «El Larduet»

La Habana, 27 nov.- Excelente saldo cosechó la gimnasia artística cubana en el Abierto de México, donde los exponentes santiagueros Manrique Larduet y Yesenia Ferrera conquistaron al menos cinco medallas, de ellas tres de oro, en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera. En la capital azteca, Manrique acaparó los focos con un show de altura, en el que se llevó el cetro en barra fija y anillas, mientras lograba la plata en paralelas y el concurso de máximos acumuladores, para el cual solo se tomaron en cuentas las notas de cuatro aparatos escogidos por cada participante.

El indómito, por ejemplo, no se lanzó ni en arzones ni en libre, de acuerdo con declaraciones ofrecidas a nuestro diario por su entrenador Carlos Rafael Gil, quien nos destacó la enorme expectación levantada en México por la incursión de su pupilo.

Foto: FIG

Manrique respondió a las exigencias con una puesta en escena desenfadada, vistosa, elegante y de altos vuelos técnicos, detalles muy agradecidos por la afición presente en el Juan de la Barrera, abarrotado en la fecha sabatina.

De acuerdo a la página oficial del evento en Twitter, Manrique totalizó 58.467 unidades y dejó en bronce al turco Ahmet Onder (55.794). Ellos solo fueron superados en el all around por el ruso Nikita Nagorny (59.190), uno de los exponentes de la lid azteca que también estuvo en la reciente cita mundialista de Montreal, Canadá.

Nagorny mostró altos niveles de complejidad en manos libres, con un triple mortal atrás que puso en pie a los aficionados aztecas. Lo mismo sucedió con Manrique en paralelas, aparato en el que ejecutó «El Larduet», elemento compuesto por un doble salto mortal frontal con giro completo extremadamente complicado, teniendo en cuenta el poco vuelo que se toma en las salidas de las paralelas.

Dicho elemento, creado expresamente por el cubano, fue reconocido por la Federación Internacional de Gimnasia el pasado año e incluido en su Código de puntuación, en aquel momento con dificultad G (en una escala de la A hasta la H), según Steve Butcher, presidente del comité técnico masculino del organismo rector de la disciplina.

Por su parte, en la rama femenina, la también santiaguera Yesenia Ferrera dio muestras de progresión y dejó a un lado todos los fantasmas de su flojo rendimiento en la cita del orbe de Montreal. Con menos presión, la discípula de Yareimi Vázquez Cedeño tuvo un performance muy sólido y encabezó el all around con 40.400 puntos.

Este registro fue ligeramente superior al de la experimentada rumana Catalina Ponor (40.300), multimedallista olímpica y mundial, y al de la rusa Angelina Melnikova (40.050), subtitular estival por equipos en Río 2016, quienes la secundaron en el podio.

Yesenia, ante rivales de mucho más recorrido internacional, enseñó sus virtudes artísticas y extraordinaria potencia, sobre todo en las barras asimétricas y manos libres, y demostró que cuando saca a relucir sus grandes cualidades puede optar a resultados de relieve.

Esta fue la última competencia de Catalina Ponor, triple titular olímpica en Atenas 2004 (por equipos, viga y manos libres) y dueña de 23 medallas entre citas estivales, mundiales y continentales, de ellas 12 coronas.

«Tengo muchas emociones, me siento feliz, maravillosa, pero al mismo tiempo me siento triste porque no volveré a ver el amor que me dan siempre cuando compito», refirió la rumana, quien se retira a sus 30 años luego de 14 campañas compitiendo al máximo nivel.