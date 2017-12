La impronta de Fidel entre nosotros

Santiago de Cuba, 5 dic.— La periodista y escritora Marta Rojas Rodríguez departió con estudiantes de la carrera de periodismo y jóvenes egresados de esta especialidad de la Universidad de Oriente a propósito de las actividades de homenaje al líder de la Revolución Fidel Castro Ruz en ocasión del primer aniversario de su desaparición física y del depósito de sus cenizas en el cementerio patrimonial Santa Ifigenia de Santiago de Cuba.

La emisora Radio Mambí fue la sede del intercambio donde la destacada intelectual rememoró pasajes del juicio del Moncada donde Fidel se convirtió de acusado en acusador y a decir de sus propias palabras "Se adueñó de la situación", con sólidos e irrefutables argumentos en lo que se conoce como la Historia me Absolverá.



Fidel, expresó la conocida cronista del Moncada, entró erguido al juicio y recuerdo perfectamente el sonido que hizo con las esposas que tenía puestas al chocarlas exigiendo que se las retiraran y en su condición de abogado dijo firmemente: "No se puede juzgar a un hombre esposado", e inmediatamente se las retiraron, por ahí empieza su primera victoria, aseguró Marta Rojas.



Sugirió a los bisoños periodista leer mucho, tomar notas de todos los acontecimientos, no dejarse llevar solo por el bum de las nuevas tecnologías, afirmando que en su experiencia pudo hacer el libro del Juicio del Moncada porque en su condición de recién graduada de periodismo fue persistente para poder ingresar a la sala del juicio donde se juzgó a Fidel, uniéndose a profesionales de mayor edad que ella en aquellos momentos y tomando notas de todo lo que le pareció importante.



Sin dudas el intercambio con la premio en Periodismo José Martí dejó un dulce sabor en el orden histórico y profesional trayendo con su testimonio la impronta de Fidel.