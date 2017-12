Realizadores santiagueros satisfechos con nominaciones de Premios Lucas

Santiago de Cuba, 8 dic.— La Productora santiaguera LCA tiene este año tres nominaciones a los premios Lucas con dos videos clip realizados a los temas La Meneadera y Canción de la Trova, ambos del Septeto Santiaguero.

El video clip La meneadera sobresale como una gran producción coreográfica que muestra el color y la fuerza de la ciudad de Santiago de Cuba. Por otro lado Canción de la trova, constituye todo un homenaje a la trova cubana desde un sitio que resguarda su historia y esencia: La casa de la trova Pepe Sánchez. Ambos audiovisuales fueron realizados por la Productora santiaguera LCA, un equipo que tiene entre sus principales objetivos la promoción de la música tradicional cubana.



David Hernández, Director de ambos videos explica: “Primero que todo decirte que este video La meneadera, y esta nominación que son dos, yo quiero dedicárselas al compañero fraterno, a Lorenzo Ruiz, que muy gentilmente nos cedió su voz, para el inicio del video, y hoy no contamos con él físicamente. Fue un trabajo muy arduo, estamos hablando de más de 60 parejas de baile, estamos hablando de tres compañías de danza coreográficas de casino, y es algo que quiero dedicarle a la ciudad de Santiago de Cuba, donde la gente ve que se está grabando algo y sale de forma espontánea y se suma”.



Sobre el otro material, Bhagavan Ishaya, codirector revela a Tvsantiago: “Yo me siento muy contento porque lo que estamos haciendo es precisamente en función del fomento y la promoción de la música tradicional cubana. Para mi la Canción de la trova representa ese homenaje sincero y profundo y la admiración profunda por Silvio rodríguez que es su autor, que resume en este tema todo lo que la trova puede significar en cualquier lugar del mundo y en Cuba y en la Casa de la Trova que fue donde rodamos todo el clip.”



Con dirección de arte de Alexander Legró, confiesan todos los que intervinieron que La meneadera fue un reto en materia de producción, apartado en el que también se encuentra nominado en el gran evento del video clip cubano.



Sobre este particular Yanni Sabori, productora, nos comenta: “Fue un trabajo muy difícil, de muchos días de preparación, la coordinación de las locaciones, porque tiene muchas locaciones, el trabajo de mesa para seleccionar cada lugar donde íbamos a trabajar, para seleccionar el talento. Fue mucho trabajo, pero los actores, los bailarines, el equipo en total, estuvo trabajando duro. Y muchas gracias al Septeto Santiaguero por confiar en nosotros. Realmente fue una gran sorpresa, pero feliz porque hayan reconocido mi trabajo.



Con La meneadera y Canción de la trova, temas del septeto, LCA Audiovisuales aporta nuevos matices a la imagen de la música tradicional cubana.