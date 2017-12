Homenajes a Fidel y a Electo Silva en el Festival Internacional de Coros

Santiago de Cuba, 7 dic.— En la Sala de Conciertos Dolores se inauguró el Festival Internacional de Coros Electo Silva in Memoriam. La Coral Universitaria que tuvo como fundador al maestro Electo Silva, abrió el programa del espectáculo dedicado a Fidel y al Decano de los Directores Corales en Cuba.

Fundado en el año 1961, el Festival se presenta como el evento más antiguo de su tipo en Cuba. Desde 1992 tiene carácter internacional; es la oportunidad en la que el canto a voces intercambia repertorios y los arreglos son comunes para los clásicos.



La velada inaugural de esta fiesta siempre se distingue por ser uno de los encuentros más concurridos del programa. Es la primera vez que no está la mirada guía del maestro Electo pero al ocuparse tanto de educar estas voces, él se multiplica en los rostros y el talento de los artistas.



Una de las formaciones que en este Festival celebra aniversario es el Coro de Cámara Exaudi. A los treinta años, su directora María Felicia Pérez declara sueños y ambiciones desde Santiago de Cuba: “Nosotros durante este tiempo hemos podido hacer estilos fundamentales de la música coral: la música desde el renacimiento, hasta lo más contemporáneo. La música cubana la hemos tenido siempre en primer lugar, así como la música latinoamericana, las versiones populares de otras regiones, la llamada música de cámara, la de concierto. Nos hemos movido en un ambiente coral bastante amplio.



Siempre hay mucha música que uno quisiera hacer y sobre todo mantener una calidad para que cuando cantemos el público se pueda conmover y viajen al mundo espiritual del compositor, esa es mi máxima aspiración. Quisiera hacer algo de los países de Europa del Este, me gustaría indagar en el repertorio de los países asiáticos, sería muy interesante hacer algo africano. Debemos seguir insistiendo en la música del Caribe para homenajear a Electo que fue un difusor sin igual de este tipo de melodía. Es necesaria la unidad con otros coros, el trabajo no terminará nunca y como bien se ha dicho siempre se está aprendiendo”, declaró la Máster en Música.



Durante la gala inaugural trascendió que los creadores de las artes plásticas santiagueros rendirán homenaje a Electo a través de una exposición. Se anuncian como relevantes los 4 talleres de este Festival Internacional; se acordó que el domingo 10 de diciembre será el día de las rondas corales.