Entrenan jóvenes del equipo Netscape para mundial de programación en China

Santiago de Cuba, 11 dic.— El equipo Netscape, de la Universidad de Oriente, participará en la Final Mundial del Concurso Internacional Universitario de Programación de Computadoras ACM-ICPC, uno de las certámenes más relevantes del orbe.

Estos jóvenes santiagueros terminaron como subcampeones en la final Caribeña y primeros en Cuba. Ahora intensifican su entrenamiento para en abril del 2018 en Beijín, China obtener un buen resultado.



Aurorita Gil, Alexander Bestard y Ernesto Peña son estudiantes de Ciencias de la Computación en la Universidad de Oriente y aunque cursan distintos niveles: quinto, tercero y primero respectivamente, integran el equipo Nestcape que entrena como mucha sabiduría y experiencia.



Reynaldo Gil Pons,como el mejor de team de Cuba participará en la Final Mundial del Concurso Internacional Universitario de Programación de Computadoras ACM-ICPC junto a los equipos de las universidades de Las Villas y Pinar del Río.



Muy rápidos en los cálculos y soluciones a complejos problemas pero extremadamente tímidos ante los micrófonos y la cámara de Tvsantiago fue difícil que contaran sus experiencias y conversaran de su preparación.



Finalmente Aurorita accedió a hablar en nombre de sus dos compañeros: “Esa competencia tiene un alto nivel -precisa la joven y continua diciendo-, en ella participan equipos de todo el mundo, equipos que llevan entrenando en este tipo de competencia de programación competitiva desde mucho antes que nosotros, hay muchachos ahí que aprenden programar desde la primaria y aquí en Cuba prácticamente los estudiantes empiezan a aprender a programar en el Preuniversitario los más avanzados y en la universidad cuando entras a la carrera como tal.



El entrenador es el Licenciado en Ciencias de la Computación Reynaldo Gil Pons quien asegura: “Nuestra preparación básicamente consiste en la realización de competencias muy similares a la final mundial con el objetivo de que estén preparados y se sientan a gusto durante la competencia real. Por otra parte realizamos conferencias en equipo acerca de las temáticas que pueden salir es decir de las temáticas de los ejercicios que pueden salir en la competencia. También cada uno de los integrantes del equipo en cierto momento con cierta frecuencia se estudia un tema en específico y lo comparte con el resto del equipo y el entrenador, ahí realizamos problemas y hacemos discusiones de soluciones y de esa manera es que actualizamos de lo que está estudiando cada uno de los integrantes y el entrenador que también tiene que estudiar para participar en la competencia de la mejor manera posible”.



Aurorita retoma la palabra y aclara “Ahora viene una etapa de alta preparación quedan solo 4 meses la Universidad de las Ciencias informáticas la (UCI) organiza todos los años un campamento caribeño de programación competitiva en la que pensamos participar. Va a impartirlo un profesor ruso y en ese campamento también van participar los otros equipos de la región del Caribe que han tenido resultados como el equipo de Dominicana, el equipo de Pinar del Río que el año pasado no pudo participar y el equipo de Villa Clara que son los 4 equipos que van a representar a la sub región del Caribe. Nosotros queremos dar lo mejor de nosotros y poner a nuestra universidad en el mejor resultado posible”.



La final mundial de programación de computadoras es una competencia bastante difícil. Cuba lleva participando alrededor de 7 años. En 2016 se logró muy buen resultado, superarlo será un verdadero desafío pero no un imposible, jóvenes como Aurorita, Alexander y Ernesto se entrenan para triunfar.