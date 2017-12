Proyecto Suma tu gota colabora con ordenamiento de la cuenca del río San Juan

Santiago de Cuba, 20 dic.— Desarrollar las capacidades de adaptación para vivir en armonía con la naturaleza, es parte esencial del abarcador proyecto “Suma tu gota”. Agua segura, uso racional, promoción de buenas prácticas, se resumen en una forma resiliente de asumir la vida cotidiana frente a la sequía, que afecta a la provincia de Santiago de Cuba.

El proyecto “Suma tu gota”, liderado por las Naciones Unidas, es financiado por la Cooperación Española a través del Fondo para los Objetivos de Desarrollo Sostenible e integra esfuerzos de varias agencias como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, UNICEF y el Programa Mundial de Alimentos, junto al gobierno e instituciones locales de Santiago de Cuba. Posee carácter multisectorial y pretende promover el uso eficiente del agua.



Según el Máster Yordan Infante Guilart, Jefe del Departamento de Planeamiento Municipal Santiago de Cuba, el aporte de la Dirección de Planificación Física consiste en hacer un plan de manejo de la Cuenca del Río San Juan, con el propósito de preservar el lecho acuífero y el nivel de agua subterránea, de manera que el agua se infiltre, escurra, y no se pierda. En otra vertiente, posibilitaría también, que el agua que está no se contamine.



La Cuenca San Juan es mixta, compuesta por una trama urbana, perteneciente al límite urbano de Santiago de Cuba, y otra zona rural. En esta última se encuentran varias fuentes contaminantes, hospitales, convenios porcinos, industrias, que vierten sus residuales directamente al río, este escurre, infiltra, y podría en un futuro contaminar ese lecho acuífero que sirve para garantizar el abasto de agua a gran parte de la ciudad.



Los resultados que se esperan del proyecto, están en función de detener la impermeabilización que tiene la cuenca del río San Juan, en la expansión urbana, o sea, la ciudad se expande, la superficie se impermeabiliza, el agua cae y, en lugar de infiltrarse, se escurre. De ahí que, entre los objetivos del estudio, esté determinar hasta dónde puede crecer la ciudad, en función de preservar aquellas áreas de infiltración y que sean eliminados o trasladados a otras áreas los usos incompatibles dentro de la cuenca para que no afecten la calidad de estas aguas subterráneas.



El especialista, agradeció, además, al sistema de agencias la donación de recursos que posibilitan se realicen todas las investigaciones en la mayor brevedad, dentro del plazo de ejecución del proyecto.



Dirigir y controlar el ordenamiento territorial y el urbanismo resulta indispensable. De ahí la propuesta del Plan Especial de Manejo de la Sequía, referente al ordenamiento de la cuenca hidrográfica del río San Juan. Una forma resiliente de aprovechar las bondades de la naturaleza y que prueba la capacidad de adaptación.