Hoy Juan Guillermo ofrecerá concierto histórico en Santiago de Cuba

Santiago de Cuba, 25 dic.— El popular cantante Juan Guillermo Almeida, conocido como JG, junto a su banda y otros notables intérpretes, ofrecerá hoy un gran concierto en el anfiteatro Mariana Grajales, de la ciudad de Santiago de Cuba. Con esa presentación, que tendrá por nombre Todo por Santiago, celebrará el octavo aniversario de su orquesta, así como el fin de año y el aniversario 59 del triunfo de la Revolución cubana.



También constituirá un homenaje a su padre, el Comandante de la Revolución Juan Almeida Bosque (1927-2009), quien fue además un prolífico compositor y de cuya autoría interpretará algunos temas, entre ellos La Lupe, que por primera vez se escuchará en el género salsa.



JG tendrá como invitados a destacados intérpretes y conjuntos santiagueros como Waldo Mendoza, Cándido Fabré, Angelito y su banda, la emblemática Conga de los Hoyos, y jóvenes que son revelaciones para la música cubana como Anthony Puig, ganador de la tercera edición del popular concurso Sonando en Cuba.



Me siento muy identificado con este pueblo, prácticamente no puedo hacer nada que no sea en Santiago de Cuba o que tenga que ver con esta maravillosa ciudad, señaló JG en una conferencia de prensa, al tiempo que confesó nutrirse mucho de la música hecha en esta oriental urbe, y escuchar mucho a artistas y agrupaciones del patio, especialmente al reconocido Septeto Santiaguero.



Si mi padre se inspiraba tanto en esta tierra, también lo puedo hacer yo, declaró.



Asimismo, señaló que recientemente grabó un tema con el septeto Ecos del Tivolí, de esta urbe, lo cual lo llenó de mucha satisfacción, a la vez que subrayó que con el concierto de hoy lunes 25 hará realidad un sueño que tenía hace mucho tiempo.



Las memorias del espectáculo quedarán recogidas en un DVD, cuya dirección estará a cargo del joven y prestigioso realizador santiaguero David Hernández y su productora audiovisual LCA.



El anfiteatro Mariana Grajales fue construido en la década de 1970 a propuesta del Comandante de la Revolución Juan Almeida Bosque, para fomentar el desarrollo y oferta de presentaciones de variadas manifestaciones artísticas al aire libre, y en 2013 fue remozado totalmente.



Ubicado en la Avenida de Las Américas, ese recinto, concebido de forma semicircular y con capacidad para alrededor de 10 mil personas, ha sido engalanado para el concierto del día 25, el cual ha causado gran expectación, sobre todo entre los más jóvenes y los amantes de la música popular bailable