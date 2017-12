Evalúa Esteban Lazo resultados de la economía en Santiago de Cuba

Santiago de Cuba, 25 dic.— Esteban Lazo, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, insistió en la necesidad de cumplir los planes de construcción de viviendas, al evaluar resultados de la economía en la provincia.

En un intercambio con los principales dirigentes políticos, gubernamentales y de organismos y empresas del territorio, Lazo dijo que el problema de la vivienda es una prioridad de la Revolución por el deterioro acumulado y las afectaciones dejadas en el fondo habitacional por los huracanes, sobre todo Sandy, Matthew e Irma.



Señaló la urgencia de ir resolviendo la situación con las fuerzas y medios locales y aumentar la producción y las potencialidades de las industrias de materiales de la construcción de cada territorio, con la aplicación de diversas tecnologías y en concordancia con el plan de reordenamiento urbano.



Hizo hincapié en que la política con respecto a la edificación de viviendas está trazada, y no debe ser de impulso, sino sistemáticamente, con la participación de la población y todas las instituciones, además de establecerse un sistema de mantenimiento de todo lo que se construye.



Subrayó la necesidad de avanzar respetando el reordenamiento urbanístico, especialmente en la urbe capital, para lograr la ciudad más bella, ordenada, higiénica y disciplinada que solicitó a los santiagueros el General de Ejército Raúl Castro, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros.



Más adelante recalcó que todos los factores deben evitar la desorganización e ilegalidades en la edificación de viviendas, y la importancia del desempeño de los cuadros que deben ser eficientes, ejemplo de exigencia, control, organización y planificación, estar bien preparados y no permitir indisciplinas.



El problema de la vivienda en Cuba no es solo tarea del ministerio de la Construcción ni de los constructores, sino de la sociedad por el impacto que tiene en la población y el interés de la Revolución por mejorar cada vez más la calidad de vida del pueblo, dijo el presidente del Parlamento cubano.



Beatriz Johnson Urrutia, miembro del Comité Central (CC) del PCC y presidenta del Poder Popular en la provincia santiaguera, explicó que cinco años después del huracán Sandy está al 82 por ciento la solución de las afectaciones en el fondo habitacional, con mayores resultados en los derrumbes parciales.



Johnson Urrutia ofreció una detallada información de la situación socioeconómica del territorio y sus principales resultados en 2017 que denotan avances, aunque insistió en cuestiones puntuales que demandan seguir trabajando con mayor celeridad para lograr los objetivos propuestos.



Se subrayó la necesidad de que la empresa estatal socialista sea eficiente y, sobre todo, oportuna en el cumplimiento de los niveles de producción física para que lleguen en tiempo los ingresos al plan de la economía y al presupuesto del Estado.



Asistió al intercambio Lázaro Expósito Canto, miembro de CC del PCC y primer secretario en la provincia de Santiago de Cuba.