Inició por Santiago de Cuba Ruta Nacional: “Con la luz de sus ideas”

Santiago de Cuba, 11 ene.- Desde el Memorial de “Santa Ifigenia” en esta Ciudad Héroe, un “fuego“ recorrerá la isla uniendo dos fechas especiales: el 89 aniversario del asesinato del líder juvenil Julio Antonio Mella y el 65 de la Primera Marcha de las Antorchas. El periodista José Emilio Oliveros Seisdedos ofrece detalles de la Ruta Nacional “Con la luz de sus ideas”.