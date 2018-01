Restauran murales santiagueros en el XIII Encuentro Internacional InterNos

Santiago de Cuba, 12 ene.- Hasta el 27 de enero, artistas cubanos y foráneos se encuentran en Santiago de Cuba, por el XIII Encuentro Internacional de Pintura Mural InterNos. Precisamente por estos días están trabajando en la restauración de conocidos murales. El Estudiante de Periodismo Ramón Matos Méndez ofrece detalles para la revista Radiando.