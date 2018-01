Presentan en la Casa de la Trova santiaguera Revista de Música Cubana

Santiago de Cuba, 13 ene.- La Revista de Música Cubana, en su tercera época, se presentó en la Casa de la Trova en Santiago de Cuba. Esta publicación de la Asociación de Músicos de la UNEAC se comercializará a un precio de diez pesos en moneda nacional, y que saldrá dos veces al año. La periodista Ruthminy García Ramos, amplia la información para el noticiero estelar Saeta de Radio Mambí.