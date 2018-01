Libros para colorear: una nueva Luz para la infancia

Santiago de Cuba, 13 ene.- Establecer una nueva colección en el mundo editorial no es algo sencillo. Se requieren experiencia, sensibilidad, un profundo conocimiento de los públicos y el necesario tino que deben poseer cuantos aplican políticas editoriales, a la hora de dirigir un producto cultural.

Hace años que las editoriales de la Asociación Hermanos Saíz (AHS) vienen marcando la diferencia en cuanto se edita en Cuba para los niños, adolescentes y jóvenes, sobre todo por su sentido de la búsqueda, su inconformidad ante lo establecido y esa manera muy suya de encontrar el talento a lo largo y ancho del país y sacar a la luz la creación de autores muy jóvenes que con su impronta ya marcan las letras cubanas.

La casa holguinera Ediciones La Luz, que muy creativamente dirige alguien tan sensible y entusiasta como el poeta Luis Yuseff, ha dado muestras más que evidentes de poseer una gran preocupación por qué leen los libros. Vale recordar selecciones de cuentos y versos preparadas junto a la AHS para rescatar a creadores importantes: Retoños de almendros, Dice el musgo que brota, Mi patio guarda un secreto, entre otras.

En el caso de la más conocida de ellas, Retoños… incluso se le ha asociado a un proyecto de mediación lectora que cuenta con su propia campaña promocional con afiches, llaveros, agendas, juegos de postales, exposiciones de ilustradores, narraciones orales y hasta un CD ROM que recoge la experiencia.

Espejo para colorear

Espejo para colorear es un atractivo proyecto que debutará en la Feria Internacional del Libro 2018, una colección pensada por Yuseff y por la AHS para dotar a los niños con libros de colorear. Cada volumen presenta un par de cuentos inteligentes que tejen historias atractivas para la infancia. Pero en este caso, con la idea de crear un libro para niños, no se sacrifica el rango que debe tener toda buena literatura. Si bien cada libro de colorear tiene por esencia un valor utilitario que propicie un rato de entretenimiento, pero si se respalda con un buen cuento ya adquiere un rango diferente.

Conocido es que a las ferias internacionales del libro concurren productos de gran factura y empaque, pero que no siempre tienen que ver con nuestra cultura pues reproducen patrones foráneos facilistas ya acuñados por la tradición. La falta de productos que estimulen al consumo de la mejor literatura, valiéndose de soportes atractivos y bien pensados (o promovidos) viene por desgracia asociada a que se instaure en los públicos el peor gusto por lo más ramplón, al no encontrar una mejor oferta.

La serie Espejo para colorear tiene, además, el concepto de reunir en un volumen a una figura consagrada de las letras y a un joven creador, preferentemente de la Asociación Hermanos Saíz, que haya dado muestras de poseer el talento suficiente para compartir espacio con su conocido acompañante.

Antes de entrar en otros pormenores de la nueva colección, vale decir que hace algunos años, desde 1998 exactamente, ya la directora de Ediciones Unión, Olga Marta Pérez, creaba con Dienteleche un proyecto cuyo fin era divulgar mediante álbumes ilustrados de forma apaisada, contenidos actuales de autores, no solo cubanos sino caribeños, pues el proyecto surgió inicialmente como una coedición con República Dominicana.

Una de las premisas de aquella serie era no repetir autores mientras no aparecieran todos los que en Cuba escriben para niños. Como el paréntesis se ha ido abriendo hasta el infinito, afortunadamente Dienteleche continúa incorporando cada nuevo año otros autores a su catálogo. Similar intento fue el de la serie de minilibros Fililí, de Cauce, editora de la Uneac en Pinar del Río, aunque en esta la ilustración no era un elemento primordial como en Espejo o Dienteleche.

Hermosamente ilustrada por conocidos dibujantes cubanos, esta colección marca un hito en las producciones nacionales para la infancia. Este año, los niños que adquieran Espejo para colorear podrán disfrutar con cuentos de autores como:

Elaine Vilar

Luis Cabrera

Yunier Riquenes

José Manuel Espino

Ivette Vian

Idiel García

Eldys Baratute

Enrique Pérez Díaz

Las entregas de Espejo para colorear para el próximo año tendrán a autores como Soledad Cruz y Yohandro Sánchez; Ronel González y Rafael González; Ailin García y Alberto Rodríguez Copa, así como José Raúl Fraguela y Leidy González Amador.

Le deseamos pues una buena andadura a esta nueva colección de libros para niños, que siempre debe mantener la premisa de lograr una empatía con sus públicos, desde la búsqueda acuciosa de los mejores materiales, el depurado trabajo de los ilustradores y con la vista eternamente puesta en los escritores que en el futuro tiendan con sus obras nuevos puentes hacia ese público tan exigente -y a veces desconocido- que es la infancia.