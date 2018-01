Promueve Emproy 15 transformaciones constructivas en San Pedrito

Santiago de Cuba, 15 ene.- Viviendas con una mejor expresión estética se levantan en el barrio de San Pedrito, como parte de un amplio programa constructivo que se desarrolla desde 2017 en Santiago de Cuba. La periodista Yadira González Otero amplia la información para el noticiero estelar Saeta de Radio Mambí.