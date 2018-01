Hoy en Santiago de Cuba acto nacional por Día de la Ciencia cubana

Santiago de Cuba, 15 ene – Este 15 de enero, por los resultados en la ciencia, tecnología e innovación en este año, Santiago de Cuba acoge el acto nacional por el Día de la Ciencia Cubana. El periodista José Emilio Oliveros Seisdedos presenta este reportaje con importantes declaraciones.