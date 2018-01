Operación Verdad contra la campaña de calumnias a la naciente Revolución Cubana

Santiago de Cuba, 21 ene.— La infame campaña mediática contra Cuba por la prensa norteamericana de que la Revolución había sumido a la isla en un baño de sangre por el ajusticiamiento de los criminales de guerra, motivó que el Comandante en Jefe Fidel Castro convocara a la "Operación Verdad", invitando a la isla a unos 400 periodistas extranjeros para que comprobaran lo insidioso de esa propaganda yanqui.

Como parte de la "Operación Verdad", el 21 de enero de 1959, hace hoy 59 años, un millón de cubanos se concentraban frente al entonces Palacio Presidencial para ratificar su apoyo a la Revolución Cubana y a sus dirigentes, así como a las medidas que se venían tomando contra los criminales de guerra, además de manifestar su acuerdo con otras medidas de carácter popular que se estaban tomando en beneficio de toda la población.Al hablar ante la gigantesca multitud presenciada por los periodistas invitados, el Comandante en Jefe Fidel Castro manifestó: "Los que creyeron que a través del monopolio de los cables internacionales (...), iban a desacreditar a nuestro pueblo, para después lanzarse sobre él cuando lo encontrasen débil, se equivocaron, porque la Revolución está hoy más firme y está hoy más fuerte. ¡En vez de debilitarla la han fortalecido!"En otra parte de su discurso el líder de la Revolución cubana expresó: “Cuando se asesinaban aquí decenas de compatriotas todas las noches, cuando los jóvenes aparecían asesinados son un tiro en la sien, cuando los patios de los cuarteles se llenaban de cadáveres, cuando nuestras mujeres eran violadas, cuando los niños eran asesinados, (…) no se hacían esas compañas contra Cuba, ni se levantaban los congresistas de Estados Unidos a acusar a la dictadura”En el propio acto Fidel consultó al pueblo si estaba de acuerdo en que el compañero Raúl Castro fuera el Segundo Jefe del Movimiento 26 de Julio, a lo que la multitud de un millón de cubanos manifestó un Sí unánime, por lo que el Comandante en Jefe señaló: "Los revolucionarios no pueden depender de un hombre, el destino de los pueblos no pueden depender de un hombre, las ideas justas no pueden depender de un hombre.La "Operación Verdad" fue, sin dudas, un valiente paso de la Revolución Cubana, apenas unos días después del triunfo, que nada tenía que ocultarle a la prensa extranjera y sí mucho que desmentir a la insidiosa campaña mediática lanzada contra la isla, orquestada por el propio gobierno de Estados Unidos, utilizando a sus serviles medios.