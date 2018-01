Llega el ELT Roadshow a la Universidad de Oriente

Santiago de Cuba, 25 ene – La primera etapa del ELT Roadshow (Presentación itinerante de la Enseñanza de la Lengua Inglesa) llegó a la Universidad de Oriente en Santiago de Cuba. Este evento se organiza de conjunto con el British Council Cuba. El periodista José Emilio Oliveros Seisdedos amplía.