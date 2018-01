26 años del Programa Educa a tu hijo en Santiago de Cuba

Santiago de Cuba, 25 ene. – Niños de cero a seis años, y con necesidades educativas especiales, son atendidos en el municipio de Santiago de Cuba por el Programa Educa a tu hijo. La capacitación de ejecutoras y promotoras ha permitido mayores beneficios en los 26 años de creado. La periodista Diana Torres Cuza amplía la información con este reportaje.