Los CDR en Santiago de Cuba comprometidos en el año 65 del Moncada

Santiago de Cuba, 26 ene. – Los cederistas santiagueros reafirman el compromiso de perfeccionar su labor en el año del aniversario 65 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. El periodista Jorge Carlos Albear Brito con el reporte.



