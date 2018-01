Desde hoy homenaje al poeta Eduard Encina Ramírez en Contramaestre

Santiago de Cuba, 26 ene. – Eduard Encina Ramírez, quien fuera, y aún es, uno de los poetas más intensos del archipiélago cubano, será homenajeado desde hoy, en el evento ¨Tierra Adentro¨. El periodista Sergio Martínez Martínez con los detalles.