Un encuentro para conocer realidades y compartir experiencias

Santiago de Cuba, 12 feb.— Desde hace ya algún tiempo, el Comité Central del Partido Comunista de Cuba realiza un esfuerzo para preparar a sus cuadros, en aras de perfeccionar su labor al frente de innumerables tareas de importancia económica y social. Es por eso que en esta ocasión, Santiago de Cuba se erigió como la sede para un nuevo intercambio de experiencias.





Luego de recorrer otras cinco provincias de la nación, llegaron a la tierra indómita 10 militantes de esa organización de vanguardia que ocupan cargos como político-ideológicos, o atienden la esfera social, de consumo y servicio, y agroalimentaria dentro de sus buroes provinciales en Villa Clara, Las Tunas, Matanzas, Holguín, Mayabeque, Sancti Spíritus, Cienfuegos, Pinar del Río, Santiago y Guantánamo.



Al decir de Jorge Hurtado Pérez, vicerrector de la Escuela de Superación del Partido Ñico López, estos compañeros hoy tienen responsabilidades significativas en la dirección del Partido y seis de ellos son miembros del Comité Central.



“Esta es una forma de preparación que tiene como peculiaridad que no hay momentos teóricos, es decir, no se va a la escuela sino que se trata de un intenso programa de visitas a lugares con importancia estratégica en las prioridades del país, y con el objetivo de conocer lo que se está haciendo en estos sitios.



“Además, el objetivo es conocer los métodos y estilo de trabajo de los cuadros, que conducen a obtener resultados, de manera que esto pueda contribuir a su superación y que a la hora de enfrentarse a determinadas situaciones, tengan variedad de estrategias y puntos de vistas”, argumentó.



Como parte del encuentro, el arquitecto Omar López Rodríguez, director de la Oficina del Conservador de la Ciudad de Santiago de Cuba, ofreció una conferencia sobre el proceso dinámico de conservación de los paisajes culturales de la Ciudad Héroe, donde ofreció detalles de todo lo que en materia de patrimonio y preservación de la memoria histórica se ha realizado en la séptima villa cubana, que suma ya 502 años.



Del mismo modo, los participantes en este “entrenamiento”, pudieron acercarse al desarrollo económico y social de la provincia durante el pasado 2017, resaltando la terminación de 2 300 viviendas, las inversiones en el transporte con la introducción de nuevos medios, en los servicios gastronómicos con el programa de panaderías y dulcerías, y en las obras del turismo con perspectivas de construcción de hoteles para períodos venideros.



Se comentó al respecto de los cambios en la Plaza de Marte, el Corredor Las Enramadas, la Avenida Jesús Menéndez y el Cementerio Patrimonial Santa Ifigenia; sobre el mantenimiento y la reparación a unas 1 800 instalaciones que incluyen escuelas, hospitales, centros deportivos y comerciales, bodegas, parques y sitios para la atención al adulto mayor.



Sobresalieron también algunos de los logros de Santiago de Cuba en el 2017, como la tasa de mortalidad infantil de 3.99; su segundo lugar como provincia que más atletas aporta a los equipos nacionales, y la más destacada en los resultados de los deportistas discapacitados; y se habló además de todo lo que se hace en función de la recreación sana para la adecuada utilización del tiempo libre de la población.



No faltó, por supuesto, el intercambio sobre el sistema de trabajo de los cuadros, en el que estuvieron presente varios miembros del Buró Provincial del Partido, entre ellos Emilia Neuris Acuña, que atiende la esfera político-ideológica; así como Beatriz Johnson Urrutia, Presidenta de la Asamblea Provincial del Poder Popular; varios vicepresidentes del Consejo de la Administración, y dirigentes de la ANAP, CTC, UJC, CDR, FMC, Minint, y otras organizaciones del territorio.



En el programa estaba incluido un recorrido por sitios de interés como “Santa Ifigenia”, la feria “El Banquete”, el Museo del 26 de Julio, el Santuario de El Cobre, la calle Enramadas, y otras arterias y lugares emblemáticos de Santiago de Cuba.