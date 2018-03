Abierta exposición de discos de vinilo con música de Almeida

Santiago de Cuba, 19 mar.— Una exposición de discos de vinilo con música del Comandante de la Revolución Juan Almeida Bosque, fue inaugurada en el Centro de Interpretación y Divulgación del Patrimonio Cafetalero (Casa Dranguet), en esta urbe. El arquitecto Omar López, director de la Oficina del Conservador de la Ciudad a la cual pertenece la institución, en las palabras de apertura destacó que antes de surgir la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales (EGREM), Almeida había grabado con la Imprenta Nacional de Cuba.



Ese autor tuvo producciones discográficas en que hizo la música, la letra y hasta dibujó la portada, y fueron los Estudios Siboney de Santiago de Cuba el que multiplicó su obra, enfatizó.



En la muestra, titulada Juan Almeida. El compositor, aparece una veintena de producciones discográficas, entre esas En este parque, Música cubana, Fantasía, Los amigos y Ahora que me alejo, todas instrumentales, además Recuerdos de México y No me olvides amor, no me olvides.



Llevan diferentes sellos y como curiosidad uno está grabado en Bulgaria y contiene la información en el idioma del país.



A la autoría de Almeida se deben más de 300 números y son muy conocidos La Lupe, Este camino largo, Vuelve pronto, Mejor concluir, Dame un Traguito, Déjala que baile sola, Qué le pasa a esa mujer y A Santiago, por citar algunos.



Esta es la tercera exposición dedicada a los vinilos patrimoniales en la Casa Dranguet, después de "La Trova en Vinilo" (2016) y "Matamoros en Vinilo" (2017).



Los discos empleados pertenecen a la colección \"SonEros\", de Omar López, quien los ha sacado a la luz para crear conciencia de su importancia y necesidad de preservación.



Durante la edición 56 del Festival de la Trova Pepe Sánchez que se desarrolla en la cuna de ese género, el acogedor patio de la Casa Dranguet muestra el arte de los jóvenes y amenizan las descargas musicales.