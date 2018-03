Joaquín Borges Triana habla de Eduardo Ramos

Joaquín BorgesPor Rogelio Ramos Domínguez Songo La Maya, Santiago de Cuba, 23 mar.— Justo en pleno Festival de la Trova murió Eduardo Ramos (16 de marzo de 2018). En la sala de la UNEAC, en medio del coloquio en el cual desgranaba su sabiduría Lino Betancourt se reconoció al bardo, luego en casi todos los momentos se le nombraba.



Lo hizo Tony Ávila, el propio Eduardo Sosa en la calle Heredia decía: “Muy fuerte lo de Eduardo” …y se frotaba los ojos en medio de la tensión que nace de organizar un evento como el Pepe Sánchez. William Vivanco habló de la marca que dejaba el trabajo de este bajista recientemente fallecido y Augusto Blanca me dijo que no estaba preparado aún para hablar del tema, lo hizo casi en un sollozo, a punto de salir a una presentación del documental dedicado a su obra.



Joaquín Borges Triana, el periodista, investigador y crítico cubano, una de las voces más atinadas en torno a la música hecha en Cuba de este tiempo habló en más reposo acerca de Eduardo Ramos. Joaquín Borges Triana: “Los dos padres de Eduardo trabajaban en la escuela de ciegos donde yo estudié, y cuando entré allí Eduardo era visitante con mucha frecuencia. Estoy hablando del 1978.



Al viejo Eduardo Ramos lo recuerdo con mucho cariño, luego lo fui descubriendo no solo por una canción como la de los CDR que es lo que todo el mundo conoce, sino, por la obra primero de un grupo tan importante del que casi nadie habla que es Sonorama 6. Un grupo en el que incluso cantó Silvio Rodríguez.



Sonorama 6 hizo lo que luego haría el grupo de Experimentación sonora del ICAIC. Es un grupo fundacional en cuanto a ese espíritu de apostar por un tipo de música totalmente renovada de música híbrida, no me gusta el término fusión.



Eduardo Ramos eso lo mantuvo luego en su trabajo dentro de composiciones como “36 peldaños” y luego como director y bajista del grupo de Pablo Milanés, en la etapa en la que trabajaron con Emiliano Salvador y luego con Jorge Aragón y Frank Bejerano como pianista".



La producción, los hijos…



"Hay que agradecerle además su etapa como productor en Abdala, fue una etapa dorada, luego en los últimos años él retomó su carrera con un grupo donde se mezclaban sus canciones, fue un grupo que no tuvo mucho éxito, también enfermó, él venía enfermo desde hace un tiempo, pero Eduardo Ramos nos queda en la obra, por sus hijos Elis Regina Ramos que es una chelista excelente y Eduardo (Popi) Ramos que es un gran baterista".



Eduardo Ramos por siempre...



"Este tipo de gente como Eduardo no muere porque sus composiciones siempre vuelven, temas como “Siempre te vas en las tardes”, ese danzón hermosísimo, ese es un tema que siempre se va cantar. Es bello por la estructura y está la canción de los CDR que es un excelente tema, más allá del contenido, tiene una calidad tremenda, pero “Siempre te vas en las tardes”, debe estar en cualquier antología de la canción cubana”.