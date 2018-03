Jornada santiaguera por el 4 de abril

Santiago de Cuba, 29 mar.— Trabajos productivos, acampadas, y encuentro de ruedas de casino, son algunas de las actividades programadas para celebrar el aniversario 57 la Organización de Pioneros José Martí, y el 56 de la Unión de Jóvenes Comunistas. El periodista José Emilio Oliveros Seisdedos amplía en nuestros espacios informativos de Radio Mambí.