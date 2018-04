"El derecho de nacer" y sus 70 años

Santiago de Cuba, 2 abr.— Los 70 años de la radionovela "El derecho de nacer" fueron reconocidos en el Concurso de Cine, Radio y Televisión Félix B. Caignet, que recién finalizó en Santiago de Cuba. El periodista José Emilio Oliveros Seisdedos trae impresiones de una de sus actrices: Obelia Blanco.